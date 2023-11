Suspeito de assassinar fisiculturista no interior de SP é morto em confronto com a PM

Segundo a Polícia Militar, o comando foi ignorado pelo condutor, que iniciou uma fuga e atirou contra a viatura. Após perseguição, a PM diz que o carro do suspeito entrou em uma estrada vicinal de plantação de eucaliptos quando o motorista desembarcou e atirou mais vezes contra os policiais. Os agentes revidaram e atingiram o suspeito, identificado como Diego Ferreira Alves, de 33 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

