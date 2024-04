A Polícia Militar do Distrito Federal trabalha, na manhã desta quarta-feira 16, em uma suspeita de explosivo no Aeroporto de Brasília. O item, segundo informações do jornal local Correio Brasiliense, teria sido deixado em uma loja de aluguel de carros que opera no local. O estabelecimento fica no estacionamento, que foi isolado.

Após o recebimento da ocorrência, a PM teria acionado o protocolo batizado de Operação Petardo, montada especialmente para conter ações terroristas e desativar explosivos na capital federal. A polícia informou que 'pacotes suspeitos foram localizados'. Através de nota, a corporação disse que o acionamento foi feito por volta das 9h30, por conta da presença de dois pacotes. Não houve riscos aos passageiros, segundo a PM.

Polícia Militar Distrito Federal Explosivo Aeroporto De Brasília Operação Petardo

