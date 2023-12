Surto de Doença Diarreica Aguda em Copacabana

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou um surto de casos de Doença Diarreica Aguda (DDA) em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foram confirmados 22 casos na última semana. A SMS está investigando e monitorando os surtos para adotar medidas de prevenção e controle. Internautas acreditam que o surto pode ter sido causado pelo contato com a água após a manutenção do Sistema Guandu.





jornalodia » / 🏆 9. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Trabalhador luta para receber auxílio-doença após ser demitido por doença cardíacaEmanuel, um trabalhador de 35 anos, lutou para receber o auxílio-doença do INSS devido a uma estenose aórtica. Após desmaiar no trabalho, ele foi demitido e teve seu benefício negado. Agora, ele enfrenta a angústia de não conseguir encontrar emprego devido à sua condição de saúde.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Turista é morto na Praia de Copacabana após show de Taylor SwiftEm audiência de custódia nesta terça-feira, a Justiça decidiu pela prisão preventiva de Jonathan Batista Barbosa e de Anderson Henriques Brandão, presos no domingo após matarem Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, de 25 anos. Natural do Mato Grosso do Sul, o rapaz estava no Rio, com mais quatro amigos, para o show da cantora Taylor Swift. Após o evento, visitaram à Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, quando foram abordados pela dupla. Após reagir, Gabriel foi esfaqueado no peito.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Fã de Taylor Swift morto em assalto em Copacabana levou 23 facadas, conclui laudoGabriel Mongenot, de 25 anos, dormia nas areias de Copacabana, quando, no susto, foi abordado por assaltantes, esfaqueado e morto

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Turista é morto durante assalto em CopacabanaUm turista de Mato Grosso do Sul foi morto durante um assalto na praia de Copacabana. O suspeito já possuía uma extensa ficha criminal.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Amigo de fã de Taylor Swift é esfaqueado e morto em CopacabanaUm amigo de um fã de Taylor Swift foi esfaqueado e morto em Copacabana. Ele estava na cidade para o show da cantora e relatou à polícia que os assaltantes ameaçavam matá-los caso alguém se levantasse durante o crime.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Polícias Civil e Militar se unem para realizar ações em conjunto em CopacabanaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »