Surfista português leva 50 pontos no rosto após acidente: 'Bati a cara na rocha'

Ele agradeceu a ajuda de amigos que o tiraram do mar após o acidente, que aconteceu na última segunda-feira, 30, na região litorânea de Agadir, no Marrocos.

"Estou aqui graças aos meus irmãos Ramzi Boukhiam, Achraf Bakhcha e Ismael, que me tiraram da água pelos ombros e levaram para o hospital, onde fui logo operado e levei 50 pontos na cara", relatou."Agora estou internado até recuperar o melhor possível! Muito obrigado a toda a minha família marroquina que, se não fossem eles, não estaria aqui a escrever este post".

Em julho passado, o atleta acabou suspenso por três anos por não comparecer ao exame antidoping. Na ocasião, Ribeiro relatou que enfrentava um problema de consumo de drogas."Chegou o momento de assumir as consequências dos meus atos, e dizer publicamente que errei", declarou.

