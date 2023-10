Surfista eliminado em bateria polêmica no Pan vê 'perseguição' a brasileiros

Tudo aconteceu restando apenas dois segundos para o desfecho da bateria do round 4 da repescagem. O brasileiro encaixou duas ondas, somando 10.43 de pontuação, o que naquele momento o colocava como vencedor na disputa, já que o rival havia uma única onda em seu somatório e tinha até então a pontuação de 5.33.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.Porém, o peruano pegou uma onda intermediária na reta final da bateria e, na avaliação dos juízes, conseguiu a virada, graças a um 5.47. A onda sequer foi mostrada pela transmissão, que, por isso, anunciou o brasileiro como vencedor.

Transmissão do Pan comete gafe e 'tira' vitória de brasileiro no surfe após onda de rival a 2 segundos do fim; entenda polêmica"Eu tinha a maior nota da bateria, e um 2.93. Eu tava descendo pro inside, para tentar marcar ele. Na contagem regressiva, ele pegou uma onda bem embaixo, uma onda mais balançada. Não era uma onda boa. Ele precisava de 5.11 e eles deram a maior nota dele na bateria. Eu, como atleta, sei que não era para isso. headtopics.com

"Quando é erro de julgamento, de prioridade, é complicado. Fico bem triste. Campeonato alucinante, estava bem mentalmente, fisicamente, estava muito preparado para chegar na final e disputar o ouro, então é bem frustrante."

Apesar de sua indignação, expressa até mesmo em suas redes sociais, o atleta, bicampeão brasileiro e em busca de mais uma conquista, prefere não levar o caso adiante."Eu sei que o resultado não vai voltar. Agora é levantar a cabeça e já me preparar para os próximos campeonatos. Eu estou disputando o título brasileiro, faltam só duas etapas. É já virar a chavinha. headtopics.com

