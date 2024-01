Suprema Corte dos EUA decide que a Apple deve permitir opções de pagamento mais baratas fora da App Store

A fabricante do iPhone deve começar a permitir que os desenvolvedores informem os usuários sobre opções de pagamento mais baratas fora do App Store. A Suprema Corte dos EUA decide que consumidores devem ser direcionados a opções mais baratas fora da App Stores.

A decisão permite que seja mantida a deliberação do tribunal de apelações de 2023 que concluiu que o modelo de negócios da Apple não violava as leis antitruste, mas que violava a Lei de Concorrência Desleal da Califórnia ao limitar a capacidade dos desenvolvedores de se comunicarem sobre sistemas de pagamento alternativos que podem custar menos. A decisão se aplica nacionalmente e a fabricante do iPhone deve começar a permitir que os desenvolvedores informem os usuários sobre opções de pagamento mais baratas. Tanto a Apple quanto a Epic Games, fabricante do Fortnite, pediram ao tribunal que ouvisse um recurso relacionado ao caso





Suprema Corte do Colorado desqualifica Trump para a presidênciaA Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente e não aparecerá na cédula de votação do estado em 2024.

Suprema Corte do Colorado decide que Trump é inelegível para comparecer às urnasA decisão da Suprema Corte do Colorado de que Donald Trump é constitucionalmente inelegível para comparecer às urnas no próximo ano representa uma repreensão impressionante ao ex-presidente e um novo nível de responsabilização pelos esforços do empresário para anular a eleição de 2020, ameaçando suas perspectivas eleitorais para 2024 de uma forma que as quatro acusações criminais contra ele não fizeram.

Profissionais brasileiros encontram oportunidades no mercado de aviação dos EUACom escassez de habilitados para a aviação mundial e a abertura do mercado nos EUA, profissionais trocam aéreas nacionais por outras lá fora, mas arriscam fazer falta ao Brasil

Irã acusa Israel e EUA por explosões no sul do paísO Irã acusou Israel e os Estados Unidos pela dupla explosão que deixou pelo menos 95 mortos no sul do país, onde uma multidão se reuniu para homenagear o quarto aniversário da morte do general Qasem Soleimani.

Pressão dos EUA ajudou a evitar golpe militar no BrasilDiplomatas admitem que a pressão discreta por parte dos EUA ajudou a mandar um recado aos militares brasileiros de que um processo golpista não encontraria respaldo pelo mundo.

Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil emitem 1,125 milhão de vistos em 2023A Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram que emitiram 1,125 milhão de vistos para brasileiros em 2023. A marca foi alcançada após um recorde de demora na obtenção de vistos em São Paulo.

