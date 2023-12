Suprema Corte do Colorado desqualifica Trump para a presidência

A Suprema Corte do Colorado, nos Estados Unidos, decidiu nesta terça-feira (19) que Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente e indicou que o nome do republicano não aparecerá na cédula de votação do estado em 2024. O tribunal concluiu que Trump se envolveu em uma insurreição ao discursar incitando eleitores descontentes a invadirem o Capitólio, em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021.

O episódio ocorreu após o republicano perder as eleições presidenciais que disputava com o democrata Joe Biden. A decisão torna Trump o primeiro candidato presidencial na história dos EUA a ser considerado inelegível para a Casa Branca por conta de uma seção raramente utilizada da Constituição do país que proíbe funcionários que se envolveram em “insurreição ou rebelião” de ocupar cargos públicos





Entenda os principais pontos da decisão que tira Trump das primárias no ColoradoTribunal entendeu que a proibição a 'insurrecionistas' de ocupar cargos públicos nos EUA presente na 14ª Emenda se aplica à conduta de Trump em 6 de janeiro de 2021, quando houve a invasão do Capitólio

O que fizeram os atuais ministros do STF antes de chegar à CorteCom a aprovação pelo Senado nesta quarta-feira 13, Flávio Dino ocupará a cadeira que foi de Rosa Weber

Impulso ao crédito: corte dos juros já chega às famílias e favorece consumo em 2024Com taxa ao consumidor no menor patamar desde setembro de 2022 e queda no endividamento das famílias, parte da indústria espera avanço em vendas

Iniciativa para limitar decisões individuais de ministros da Corte e proposta de criminalizar a posse de drogasIniciativa parlamentar busca limitar decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e propõe tornar crime a posse de qualquer quantidade de drogas. A proposta é uma resposta à suposta invasão de competência do Poder Judiciário sobre o Legislativo. Além disso, será apresentado um relatório de outra Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que visa criminalizar a posse de qualquer tipo de droga em qualquer quantidade.

Presidente do Senado conversa com ministro do STF sobre PEC que limita decisões monocráticasO presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta 4ª feira (22.nov) que conversou na 3ª (21.nov) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a respeito da(PEC) que limita decisões monocráticas e pedidos de vista na Corte e nos tribunais superiores.

Representantes do movimento negro brasileiro pedem reconhecimento das violações do Estado contra a população negraRepresentantes de partidos e entidades do movimento negro brasileiros se manifestaram no Supremo Tribunal Federal (STF) em uma ação que pede o reconhecimento das violações do Estado contra a população negra. Um dos pedidos é para que a Corte determine a elaboração de um plano para enfrentar o racismo institucional e estrutural no país.

