Suposto homem de confiança de ex-presidente da RFEF transportou dinheiro para investimentos na República Dominicana

Israel Dorado Pelegrina, um suposto homem de confiança de Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), supostamente transportou dinheiro em espécie para investimentos na República Dominicana, evitando o controle das autoridades espanholas, de acordo com um relatório da Guarda Civil incluído no processo em curso no Tribunal de Instrução 4 de Majadahonda (Madrid) contra o ex-dirigente granadino por suposta corrupção nos negócios, administração desleal e

pertencimento a organização criminosa. O documento policial destaca que esses fundos tinham como destino negócios nos quais Rubiales supostamente participava, de acordo com as inferências dos investigadores a partir do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas com vários dos envolvidos. "No meu 50%, eu direi quem entra porque eu tenho o Luis, por exemplo, o presidente está comigo e morando lá, eu tenho que incluí-lo", disse Israel Dorado a um interlocutor

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



elpais_brasil / 🏆 21. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

La Guardia Civil registra el domicilio donde se alojaba Rubiales en República DominicanaAgentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se llevaron el móvil y la tablet del expresidente de la Federación Española de Fútbol, después de que la juez aprobara el allanamiento

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Coroa de flores 'se mexe sozinha' em velório e assusta parentes e amigos de morta'Fenômeno sobrenatural' foi registrado na República Dominicana

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Brasil ocupa quarta pior posição em ranking de saúde mentalO ranking é liderado por República Dominicana, Sri Lanka e Tanzânia

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Lucas Paquetá sobre investigações com suposto envolvimento com apostas: ‘Estou cooperando ao máximo’Lucas Paquetá finalmente quebrou o silêncio e deu a primeira declaração pública sobre as investigações feitas pela Federação Inglesa...

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Suposto policial paraguaio é preso pela PF após ser pego com 90 celulares em fundo falsoA ação ocorreu na Ponte Internacional da Amizade, responsável por ligar Brasil e Paraguai

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

José Loreto é flagrado aos beijos e web aponta suposto affair: 'Yasmin'Daniel Nascimento é jornalista e trabalha com notícias sobre celebridades há sete anos. Antenado em tudo o que acontece no mundo dos famosos, já escreveu para o portal Terra e Gazeta de Alagoas. Nascido na Baixada Fluminense do Rio, é solteiro e filho de dona Maria Madalena.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »