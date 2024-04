Suposto chefe da máfia dos cigarros ilegais expande negócios no Rio de Janeiro

O nome de Adilson Oliveira Coutinho Filho surgiu durante as investigações sobre a máfia do monopólio dos cigarros ilegais do Rio de Janeiro. Adilsinho, como é chamado, seria o chefe do esquema que já controla 45 dos 92 municípios do estado. Além da máfia dos cigarros, ele é apontado como controlador de parte do jogo do bicho em Duque de Caxias, na baixada fluminense. Na contravenção, Adilsinho ainda é defensor da criação de uma “nova cúpula”.

Parece que o bicho tem dado retorno ao suposto contraventor. Segundo a TV Globo, Adilsinho expandiu os negócios e chegou a tomar áreas da Zona Sul, Centro e Zona Norte da capital. Antes, as regiões eram controladas pelo bicheiro Bernardo Bello, que está foragido. Falando em jogo do bicho, é sabido que algumas escolas de samba ainda têm ligação direta com a contravenção

