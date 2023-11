Sul-Americana e estreia da comissão técnica na Seleção Feminina

O Terrabolistas desta segunda-feira (30) vai falar sobre a final da Sul-Americana, do clássico entre Corinthians x Santos, ambos lutando para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e sobre os confrontos da Champions League.

No futebol feminino, vamos repercutir as semifinais do Paulistão e os amistosos da Seleção com a estreia da nova comissão técnica. Na bancada, as jornalistas do Terra Aline Küller e Luana Nunes recebem o jornalista esportivo Murillo Grant e o comentarista Rafa Prado, a colunista do Terra tambe´m participa do bate-bola trazendo a sua opinião sobre os destaques da semana.

