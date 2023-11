Subsídio agrícola bate recorde e afeta o meio-ambiente

É correspondente do Valor em Genebra desde 2005. Cobriu 28 vezes o Fórum Mundial de Economia e numerosas conferências ministeriais em dezenas de países.Agricultor colhe arroz em Yunnan, China — Foto: Ariana Lindquist/Bloomberg

O alerta é de relatório de monitoramento das políticas agrícolas de 54 países elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Economico (OCDE). A conclusão do monitoramento é de que frequentemente o enorme apoio aos agricultores vem em forma nefasta e ‘entrava a adaptação à mudança climática, falseia o jogo da concorrência no mercado e é potencialmente prejudicial ao meio-ambiente’.

A China forneceu US$ 310 bilhões por ano de subsídio agrícola e a India outros US$ 124 bilhões no período examinado. Mas a situação diferente nos dois países mais populosos do mundo. A China fornece quase todo o apoio na forma de preço mínimo, enquanto a India dá muita ajuda para o uso de insumos, por exemplo, e algumas políticas resultam em impacto negativo para o setor. headtopics.com

Conforme o monitoramento, os governos aumentaram esforços para ajudar a agricultura a se adaptar à mudança climática. Mas diz ser preciso redobrar esse movimento para reduzir as emissões de gaz de efeito serra de origem agrícola.

O crescimento da produtividade agrícola diminuiu 21% desde 1961 também por causa da mudança climática. A frequência de secas quase dobrou, de tempestades quase triplicou e de inundações aumentou seis vezes. A previsão é de que serão cada vez mais fontes de problemas para a agricultura nas próximas décadas. headtopics.com

