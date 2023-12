Submersível turístico desaparecido perto do naufrágio do Titanic completa 6 meses

Equipes de resgate expandiram a busca debaixo d'água enquanto corriam contra o tempo para encontrar um submersível turístico de mergulho profundo Titan que desapareceu perto do naufrágio do Titanic com cinco pessoas a bordo. Ao longo de cerca de um semana, em meados de junho deste ano, autoridades americanas e canadenses se mobilizaram para encontrar e tentar resgatar os, criação da OceanGate, empresa que realizava viagens até os destroços do Titanic, no Atlântico Norte.

Nesta segunda-feira, completam-se 6 meses da tragédia, e as investigações sobre o incidente seguem, com questões ainda em aberto. O submarino desapareceu no dia 18 de junho, poucas horas após iniciar sua descida ao fundo do mar. Sua tripulação, composta de cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Paquistão e França, morreu durante uma implosão, causada pela força da pressão na estrutura do submersível. Cerca de 80 horas após o desaparecimento, quando a reserva de oxigênio do veículo já estaria no final, foi anunciada a descoberta dos destroços





