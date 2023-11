Sube a 43 muertos y 36 desaparecidos el saldo de víctimas tras el paso del huracán ‘Otis’

El número de víctimas del huracán Otis ha subido a por los menos 43 muertos y 36 personas desaparecidas. Así lo ha informado este domingo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “Vamos a ayudar a todos los damnificados”, ha dicho el mandatario, en un mensaje grabado al realizar enlaces telefónicos con miembros de su Gabinete y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

500 efectivos del Ejército están desplegados para apoyar en las labores de rescate del plan DN-III. Otros 5.000 elementos de la Guardia Nacional están destacados para desempeñar exclusivamente tareas de seguridad. Sandoval ha dicho que la Guardia Nacional está tomando control de todas las gasolineras para evitar una “tragedia mayor” al detectar que varios habitantes están extrayendo combustible de forma ilegal.

Sobe para 39 o número de mortos após passagem do furacão Otis no MéxicoGoverno mexicano informou que 29 homens e 10 mulheres morreram; outras 10 pessoas seguem desaparecidas Consulte Mais informação ⮕

Hotel de Acapulco famoso pela série 'Chaves' é atingido por furacão OtisHotel de Acapulco famoso pela série 'Chaves' é atingido por furacão Otis Consulte Mais informação ⮕

Hotel de Acapulco famoso por episódios de 'Chaves' é atingido por furacão OtisHotel Emporio tinha nome de Acapulco Continental na época das gravações. 39 pessoas morreram na passagem do furacão, que teve ventos de de 270 km/h na quarta-feira (25). Consulte Mais informação ⮕

El Acapulco arrasado después del huracán ‘Otis’Una de las joyas turísticas de México lleva más de tres días sin electricidad, red de telefonía ni gasolina. El Gobierno despliega al Ejército para contener el caos. Consulte Mais informação ⮕

Acapulco luta para se recuperar após passagem do furacão OtisCom quase 780.000 habitantes, esse popular balneário do estado de Guerrero (sul) registra 39 mortos e está devastado por esse furacão, que chegou na madrugada de quarta-feira como categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson Consulte Mais informação ⮕