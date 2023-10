STF publica norma que garante regime aberto a réu primário por tráfico

(STF) editou uma regra que permite regime aberto e substituição de prisão por pena alternativa para réus primários por tráfico de drogas. A tese foi publicada noTrata-se de uma súmula vinculante, ou seja, um texto que unifica interpretação sobre um tema específico.

A decisão vale para réus primários, que tenham bons antecedentes criminais e não integrem facções. Nesses casos, pode haver redução de um, 28% da população carcerária está presa por crimes previstos na Lei Antidrogas. Um estudo do Ipea revelou que 59% dos réus por tráfico portavam até 150 gramas.

Em paralelo, o STF também discute a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. O processo está sob vistas do ministro André Mendonça, com placar de 5 a 1 pela liberação. Os ministros ainda precisam definir critérios de quantidade para que diferenciar o usuário do traficante. headtopics.com

