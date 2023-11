STF nega liberdade de homem que furtou R$ 62 de farmácia

O Supremo Tribunal Federal negou nesta sexta-feira 27 o pedido da Defensoria Pública da União de habeas corpus para um homem acusado de furtar R$ 62 em uma farmácia. Ele teria furtado pacotes de lenço umedecido e uma lata de leite em pó. Ao STF, a DPU havia pedido que fosse aplicado o princípio da insignificância.

'Pontua que a insignificância deve ser avaliada sem se levar em consideração o histórico pessoal do acusado, sob pena de condutas absolutamente irrelevantes passarem a justificar uma condenação penal', afirmou o pedido. Apesar das justificativas, o relator André Mendonça decidiu negar o pedido da DPU, alegando que o acusado é reincidente.

