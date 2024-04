STF não deveria se meter no assunto do foro privilegiado, diz parlamentar

O parlamento está cuidando do foro privilegiado e por isso, acho que o STF não deveria se meter nesse assunto. Foro privilegiado é uma decisão do Congresso, que define o alcance que queira ter. Não vejo porque o STF decidir quem ele próprio vai julgar; não tem que fazer isso, e sim acatar o que o Congresso resolver. É possível que depois, alguma entidade que não concorde e tenha condições, entre com uma ação no STF para saber se é inconstitucional.

Só assim o Tribunal pode entrar, e dificilmente uma decisão do Congresso no sentido de alargar ou reduzir o foro será considerada inconstitucional. O STF deveria se afastar de todas as questões que o Congresso está trabalhando e acatar as decisões, a menos que seja inconstitucional, mas não vejo como essa questão possa ser. É uma definição que precisamos ter, porque o STF muda decisões a seu bel prazer, de acordo com seus interesses próprio

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Transferência de processo de assassinato de parlamentar para o STF gera incertezas sobre mandantesA transferência do processo do assassinato de uma parlamentar para o Supremo Tribunal Federal (STF) gera incertezas sobre os mandantes e a motivação do crime.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Congresso e STF disputam poder: afinal, quem decidirá futuro da maconha?O Senado avançou nesta semana com a proposta de criminalizar a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. A PEC foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça do Senado) e o texto deve ir a plenário.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Decisão do STF sobre licença-maternidade divide bancada feminina no CongressoDebate na Suprema Corte fixou que a mãe não gestante, em união homoafetiva, tem direito à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Questão das drogas é pauta do Congresso, não do STFPosição progressista do STF não pode prevalecer neste caso. Decisão precisa ser técnica

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Datafolha divulga pesquisa de opinião sobre o atual Congresso e sobre o STFO instituto entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais, em 147 municípios, na terça-feira (19) e na quarta-feira (20).

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

Votação que amplia foro privilegiado pode colocar STF e Congresso em novo atritoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »