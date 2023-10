STF define pena de mais de 16 anos de prisão para seis condenados pelo 8/1

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, nesta sexta-feira (27), as penas de mais oito pessoas que foram condenadas pela participação nos atos de 8 de janeiro. O grupo foi julgado em sessão virtual da Corte que se encerrou em 23 de outubro. Não houve maioria de votos para uma proposta específica de pena a seis deles. Agora, a Corte definiu um valor intermediário para a punição.

Outros dois condenados Para os casos de Felipe Feres Nassau e Orlando Ribeiro Junior já havia sido formada maioria de votos favoráveis a uma pena de três anos, em regime aberto. Eles foram condenados pelos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

