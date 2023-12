STF autoriza quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails de Claudio Castro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de e-mails do governador do Rio Cláudio Castro, na investigação de fraudes em contratos. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de três políticos ligados a ele. A quebra de sigilo foi autorizada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Raul Araújo. Os investigadores terão acesso a movimentação bancária, emails, ligações e mensagens trocadas pelo governador.

Cláudio Castro é investigado por suspeita de fraudes em contratos no período em que era vice-governador de Wilson Witzel e comandava a Fundação Leão XIII, que coordena projetos sociais no estado





