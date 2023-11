Stephen Curry humilha Dillon Brooks e vídeo viraliza

. Nesse domingo (29), o time californiano foi ao Texas e levou a melhor por 106 a 95. Esse foi o segundo triunfo do Warriors em três jogos na temporada. O Rockets, por outro lado, perdeu as três partidas que disputou até o momento.

Como não poderia deixar de ser, Curry foi o cestinha do jogo, com 24 pontos. Além disso, ele converteu seis bolas do perímetro. Mas, o maior arremessador da história da NBA mostrou sua genialidade noQuando restavam pouco mais de três minutos para o fim, o astro tirou o canadense do Rockets para bailar. Foi uma sequência de dribles () e uma cesta de três. Sem acreditar no que acabara de fazer com Dillon Brooks, Stephen Curry colocou as mãos no rosto.

“Com certeza ganharemos mais títulos, mas temos que começar pelo primeiro. E vai ser nesta temporada. Vou para a minha 15ª campanha, mas sinto que ainda estou no auge. Além disso estou animado. Estamos nessa janela onde ainda acreditamos que podemos vencer no mais alto nível. Nós sabemos como ganhar. Enfim, sabemos o que é necessário para ser campeão”, comentou Curry. headtopics.com

