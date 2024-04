Steam oferece sete jogos grátis e Xbox Game Pass recebe 7 novos jogos em abril

📆 02/04/2024 16:26:00

Jogos Notícia

A Steam está com novidades: sete jogos grátis acabaram de chegar na plataforma. Tem opções para todos os gostos, desde aventuras imersivas até puzzles que vão desafiar sua mente. Essa é a hora de adicionar alguns games à sua coleção sem gastar nada. Confira esses lançamentos e aproveite para jogar algo novo hoje mesmo! Limb From Limb é um game de estratégia e sorte onde o objetivo é sobreviver em um ambiente hostil, arriscando partes do corpo em um jogo de cartas contra uma criatura monstruosa. A aventura se desenrola em um tabuleiro cheio de eventos aleatórios, no qual cada decisão pode levar à perda de um dedo. Com dez itens únicos disponíveis, que influenciam o desenrolar da partida, a escolha estratégica é fundamental para escapar dos perigos que se escondem no hospital e vencer o jogo

