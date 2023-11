Starfield: Uma análise da nova franquia da Bethesda

Há muitas maneiras de definir Starfield, o que também torna essa tarefa muito difícil quando se tenta explicá-lo com mais precisão. Esse ar de mistério começou em seu anúncio na E3 de 2018, quando muitos fãs da Bethesda esperavam que The Elder Scrolls 6 fosse o próximo grande jogo da empresa. Eis que Todd Howard revelou ao mundo o jogo espacial que queria fazer há anos, mas não só isso, seria também a primeira franquia inédita do estúdio em 25 anos.

Com tudo o que foi mostrado de lá para cá, as dúvidas do público oscilavam entre: É algo mais como No Man's Sky ou Mass Effect? É um Fallout no espaço? Será que ganha jogo do ano? Vai ter tudo o que tão prometendo? Por cortesia da Bethesda, recebemos uma cópia da versão de PC e eu pude começar a desvendar tudo isso em minha própria jornada espacial em 17 de agosto, que durou por nada menos do que 123 horas até o dia 29, quando comecei a escrever essa anális





