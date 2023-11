Starbucks mantinha produtores com trabalho escravo e infantil, diz relatório

Maior e mais famosa rede de cafeterias do mundo, com 35 mil pontos de venda em 83 países, a Starbucks mantinha em seu programa de “aquisição ética” produtores flagrados com trabalho escravo e infantil, além de cafeicultores autuados por descontos ilegais nos salários, falta de fornecimento de água potável e de equipamentos de proteção básicos para a colheita do grão. Ao menos quatro propriedades foram palco de problemas assim enquanto ainda eram fornecedoras da multinacional americana.

Os casos são retratados no relatório “Por trás do café da Starbucks”, publicado pela Repórter Brasil (disponível em português e em inglês). O documento mostra que fazendas de café em Minas Gerais onde a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego flagrou violações trabalhistas possuem – ou possuíram até recentemente – o selo C.A.F.E. Practices, sigla para Coffee and Farmer Equity, o programa de certificação que, segundo a Starbucks, avalia fornecedores em mais de 200 indicadores ligados à transparência, qualidade, responsabilidade social e ambienta





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Operadora do Subway e Starbucks no Brasil pede recuperação judicialOperadora do Subway e Starbucks no Brasil pede recuperação judicial

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Justiça de MG determina bloqueio de contas da Starbucks BrasilNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Dona da Starbucks no Brasil envia novos documentos para Justiça avaliar recuperação judicialTribunal de Justiça pediu mais informações para avaliar pedido de recuperação judicial

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Gestora da Starbucks no Brasil, SouthRock envia lista de documentos e credores à JustiçaPedido de recuperação judicial, protocolado pelo escritório Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Advogados, estima que as dívidas da gestora somam cerca de R$ 1,8 bilhão

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Em crise no Brasil, Starbucks anuncia aumento de salários nos EUAEmpresa prometeu aumento de ao menos 3% para funcionários de lojas; no Brasil, controladora ainda aguarda decisão sobre recuperação judicial

Fonte: o_antagonista - 🏆 22. / 52 Consulte Mais informação »

Dona da Starbucks no Brasil demite diretores de Tecnologia e OperaçõesSouthrock passa por perícia antes de Justiça de São Paulo decidir sobre recuperação judicial; empresa também opera Eataly e Subway

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »