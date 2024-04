Spurs buscam 'novo Harry Kane' para a próxima temporada

Segundo o "Football Insider", os Spurs têm como principal objetivo na janela do meio do ano a contratação de um 'novo Harry Kane', que seria uma espécie de jogador referência do clube por muitos anos. Para isso, precisaria balancear as contas financeiras, e Royal seria um dos nomes com possibilidade de ser vendido. De acordo com a imprensa europeia, o lateral chegou a ser alvo de clubes da Arábia Saudita em janeiro, mas as conversas não avançaram.

O interesse do Oriente Médio, porém, poderia ser a melhor saída para a venda dos londrinos. Atualmente, Emerson tem um valor de mercado estimado em 18 milhões de euros (o equivalente a R$ 97 milhões), além de um contrato com duração até o fim do primeiro semestre de 202

