Spider-Man 2: entenda o que acontece no final e o que esperar do futuro

Spider-Man 2 tem um arco completo com novos personagens, vilões e problemas para resolver em Nova York, mas aparentemente tudo está longe de acabar. Assim como aconteceu no primeiro jogo, a Insomniac guardou uma surpresa para o final do game, sugerindo que haverá mais um capítulo importante para a história dos spiders deste universo.

Otto Octavius, em sua cela no presídio R.A.F.T.. No encontro (cheio de climão, por sinal), o bilionário confirma que o cientista conhece a identidade secreta dos spiders. Ao ser questionado sobre o que anda escrevendo no caderno pessoal, Octavius diz, de forma enigmática, se tratar do 'capítulo final'. Não foram compartilhados detalhes sobre as anotações. Esse desfecho misterioso sugere que Norman Osborn e Dr.

