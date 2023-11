SpaceX recebe permissão para lançar segundo voo de teste do Starship

Os reguladores federais concederam à SpaceX permissão para lançar o tão esperado segundo voo de teste de seu sistema Starship -- o foguete mais poderoso já construído -- após uma primeira tentativa explosiva em abril.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), que licencia lançamentos de foguetes comerciais, disse na quarta-feira (15) que a SpaceX tem permissão para lançar a missão depois que a agência determinou que ela “atendeu a todos os requisitos de segurança, ambientais, políticos e de responsabilidade financeira”. O site da SpaceX afirma que a empresa tem como meta uma janela de lançamento de duas horas na sexta-feira, 17 de novembro, que abre às 7 da manhã, no horário local (às 10h, pelo horário de Brasília). Os avisos públicos emitidos aos navegantes indicam que as outras oportunidades para a decolagem podem incluir as manhãs de 18, 19 e 20 de novembr

:

