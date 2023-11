SP: peritos encontram pouca comida e casos de gangrena em presídios

Peritos do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura (MNPCT) constataram violações aos direitos humanos em penitenciárias do estado de São Paulo. O órgão realizou vistorias surpresa durante o mês de outubro em cinco penitenciárias, dois centros de atendimento ao adolescente, um centro de detenção provisória (CDP), e um serviço de cuidados prolongados em álcool e drogas do estado.

“Não tem como fazer três refeições nutritivas com R$ 8 para o dia inteiro”, destaca Lemos. A perita ressalta que, de forma geral, nas penitenciárias vistoriadas as alimentações fornecidas são de pequena quantidade e pouquíssima variedade nutricional, com alimentos com pouco valor nutritivo. “Os detentos são pessoas muito emagrecidas, pessoas subnutridas”.

Privatização da Sabesp começa a tramitar em São PauloA expectativa é que a Comissão de Constituição e Justiça da Alesp comece a analisar a questão depois do feriado Consulte Mais informação ⮕

Palestinos invadem armazéns de agência da ONU em Gaza para pegar comida e produtos de higienePalestinos invadem armazéns de agência da ONU em Gaza para pegar comida e produtos de higiene Consulte Mais informação ⮕

Feminicídios em SP crescem 25,7% e estado registra maior número de casos desde 2018Também houve aumento nos casos de estupro no estado de São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública Consulte Mais informação ⮕

Exclusivo: Criminoso mostra em vídeo metralhadoras roubadas em SPExclusivo: Criminoso mostra em vídeo metralhadoras roubadas em SP Consulte Mais informação ⮕

Israel intensifica ofensiva em Gaza enquanto civis saqueiam armazensPorta voz do exército diz que conflito entrou em uma 'nova' e 'complexa' fase; Palestinos invadem depósitos em busca de comida Consulte Mais informação ⮕

Após saques a depósitos de comida da ONU, Biden defende acelerar ajuda humanitária a GazaONU alerta para possível 'colapso da ordem pública' em meio a falta de comida, medicamentos e água potável Consulte Mais informação ⮕