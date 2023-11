SouthRock perde a licença do Starbucks no Brasil e tenta reverter decisão

Em nota, a SouthRock que segue operando a marca Starbucks no Brasil. “Alinhamentos sobre licenças fazem parte do processo de recuperação judicial”, afirma a empresa, que não considera ter perdido a licença de operação no país. A reportagem procurou a Starbucks Inc. para mais esclarecimentos sobre a operação brasileira, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

A tentativa da SouthRock é de reverter o imbróglio sobre o licenciamento na Justiça. A justificativa é que a manutenção das atividades da rede de cafeterias são “absolutamente essenciais” para viabilizar a reestruturação do passivo, que, no total, é de 1,8 bilhão de reais.

Quem acompanha de perto o cenário garante que, além dos motivos elencados pela SouthRock, o custo de alocação em shopping centers é um dos fatores que levaram a franqueadora ao calvário. Em aeroportos, é ainda maior. O custo de construção também é uma questão. Uma loja da Starbucks, por exemplo, custa de 5 a 7 mil reais o m².

Em 2020, a SouthRock teve uma queda de 95% nas vendas, além de seus parceiros comerciais ficarem inadimplentes. Em 2021, a queda foi de 70%. Já no ano passado, o tombo foi de 30%. Ela foi criada em 2015, buscando operar com marcas de alimentos e bebidas pelo Brasil.

