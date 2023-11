SouthRock diz que segue operando marca Starbucks no Brasil

Apesar do que diz a empeesa, algumas lojas na cidade de São Paulo estão de portas fechadas. Uma delas, que fica na Zona Oeste da capital paulista, tem um corrente com cadeado, trancado pelo lado de fora do imóvel, impedindo a entrada. Dentro, como pode se ver na foto abaixo, produtos e equipamentos estão organizados sobre o balcão.havia perdido licença para operar Starbucks no Brasil.

A SouthRock segue operando a marca Starbucks no Brasil e comprometida em continuar trabalhando em estreita colaboração com seus parceiros comerciais para desenvolver as marcas do seu portfólio no Brasil.

notificação de rescisão foi recebida pelas requerentes com absoluta surpresa, uma vez que a relação e as tratativas mantidas entre as partes, até então, jamais haviam indicado que existiria a possibilidade de rescisão imediata dos Acordos de Licença Starbucks

