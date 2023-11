Sou obrigada a trabalhar no feriado?

Trabalho há pouco tempo como empregada doméstica e tenho dúvidas sobre os meus direitos. Sou obrigada a trabalhar nos feriados? O valor que receberei será o mesmo? (Ana Silva, Duque de Caxias).Nada impede que o empregador solicite os serviços da doméstica em dia de feriado. Não é contra a lei. Entretanto, o trabalhador doméstico precisa aceitar”, explica Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal.

“Neste caso, a compensação deve ocorrer no mesmo mês em que houve o trabalho no dia de Feriado ou de Descanso”, pontua Avelino. Para calcular o dia dobrado, o empregador deve dividir o salário por30dias e pagar mais a quantidade de dias que se trabalhou nos feriados e/ou domingo, se houver. Além do salário pago em dobro haverá encargos de INSS para o empregador.

