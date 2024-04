Sorteio da Mega-Sena oferece prêmio de R$ 8,5 milhões

O sorteio do concurso 2.707 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (2), em São Paulo. O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas é de R$ 8.519.158,47. Veja os números sorteados: 07 - 09 - 11 - 39 - 54 - 57 A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio do sorteio. Mega-Sena, concurso 2.

707 — Foto: Reprodução/Caixa Entenda como funciona a Mega-Sena e qual a probabilidade de ganhar o prêmio Para apostar na Mega-Sena As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. Probabilidades A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizad

