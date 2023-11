Sony Pictures lança trailer de Madame Teia, novo filme do universo de Homem-Aranha

A Sony Pictures finalmente atendeu aos pedidos dos fãs e lançou, na última quarta-feira (15), o primeiro trailer de Madame Teia , oferecendo um vislumbre eletrizante do próximo filme de origem do universo de Homem-Aranha . O destaque fica para as quatro personagens poderosas que comandam a narrativa. Trailer de Madame Teia pode ter mostrado Tio Ben e pouca gente percebeu No trailer, vemos Dakota Johnson como Cassandra Webb , uma paramédica em Manhattan que pode ter habilidades de clarividência .

'Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos... se elas conseguirem sobreviver ao presente ameaçador', diz a sinopse oficial. O filme Madame Teia conta com quatro versões da Mulher-Aranha Dirigido por SJ Clarkson, a mesma cineasta responsável pela aclamada série Jessica Jones, Madame Teia estreará em 14 de fevereiro de 202





Consulte Mais informação: TEC_MUNDO » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.

:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

CNNBRASİL: Nintendo anuncia filme de “The Legend of Zelda” com produtor da franquia do Homem-AranhaO longa terá direção de Wes Ball da franquia 'Maze Runner' e será distribuído pela Sony Pictures

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Vídeo mostra luz direta da vasta rede de teia cósmica do universo; vejaUma equipe de cientistas desenvolveu um instrumento capaz de mostrar a luz da vasta rede de teia cósmica mais oculta do universo

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Lítio, hidrogênio, data center: entenda a teia de ligações que envolveu premiê de PortugalApós casos de corrupção virem à tona, António Costa apresentou renúncia ao cargo, na última terça-feira (7)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Buenos Aires: multidão se reúne para bater recorde de pessoas vestidas de Homem AranhaBuenos Aires: multidão se reúne para bater recorde de pessoas vestidas de Homem Aranha

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: “A formação de atletas é muito rentável”, diz sócio-investidor do Sfera FC à CNNGustavo Aranha, do Sfera FC, foi o convidado do CNN Esportes S/A deste domingo (5)

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

SBTNEWS: Cantor de forró morre após receber picada de aranhaCantor de forró morre após receber picada de aranha

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação »