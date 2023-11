Sonia Guajajara e os índios que defendem mineração de potássio no Amazonas

A maioria dos Mura quer o projeto que terá investimento de 2,5 bilhões de reais somente no período de instalação. Em plena produção, a mina produzirá o insumo para 20% do total de fertilizantes consumido no mercado interno.EconomiaDigital Completo

Milhares de manifestantes pedem em Madri cessar-fogo em GazaNão ignorem o sofrimento palestino' e 'as chamas não mentem', diziam alguns dos cartazes da marcha Consulte Mais informação ⮕

ONG encontra 23 carcaças de botos em Coari, no AmazonasMortes estão associadas à seca na região e ao baixo nível dos lagos Consulte Mais informação ⮕

Após seca recorde, Rio Negro volta a subir no AmazonasNível do rio subiu 17 centímetros nos últimos três dias Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que não recebeu informações sobre planejamento de ataque do HamasPrimeiro-ministro apagou os comentários em uma rede social; fala criou alvoroço político e uma cisão dentro de seu gabinete de guerra Consulte Mais informação ⮕

“Não temos nenhuma restrição de capital para novos investimentos”, diz SoftbankA conhecida gestora japonesa afirma que existe capital para empresas de crescimento no mercado e está em busca de 'boas ideias' para novos investimentos Consulte Mais informação ⮕

Netanyahu diz que não recebeu informações da inteligência sobre ataque do Hamas em 7 de outubro