Solo Haaland puede con Jude Bellingham

Mientras Jude Bellingham levantaba a un muerto en el clásico, Harry Kane se apuntaba un cómodo triplete en la goleada (8-0) del Bayern ante el modesto Darmstadt, que jugaba con uno menos. A Carlo Ancelotti le hubiera gustado contar con el delantero inglés para suplir a Karim Benzema, pero no le quedó casi otra alternativa que buscarle las vueltas y las revueltas al joven británico.

“En Alemania recibía más entre líneas y aquí hace más movimientos sin balón hacia el área rival”, explicaba hace unas semanas Ancelotti, que siempre ha valorado lo “rápido” que aprende. “No hay que decirle las cosas muchas veces”, ha subrayado. La intención era potenciar la capacidad goleadora, aunque nadie imaginó que se desbocara así. En el Dortmund convertía el 16% de los tiros, mientras que en el Madrid se ha disparado al 38%.

