Solidariedade em Ação: Pró-Bem de Macaé entrega doação de alimentos à Paróquia Santo Antônio

Macaé - Nesta sexta-feira (27), o Programa de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem) da Prefeitura de Macaé realizou a entrega de duas toneladas de alimentos à Paróquia Santo Antônio. Essa doação é fruto de uma parceria com a equipe do 6º Encontro de Carros Antigos dos Quebradores Hoodride, realizado em julho.

Entrega das duas toneladas de alimentos é fruto da parceria com o 6º Anual dos Quebradores Hoodride, Encontro de Aircooled e Carros AntigosFoto: Divulgação Os alimentos doados serão utilizados nas refeições produzidas e distribuídas pelo Projeto Pão Nosso, que fornece refeições prontas nas segundas e sextas-feiras, às 18h30, na Praça Veríssimo de Mello.

