Soldados israelenses ordenam rendição de moradores de Gaza no hospital Al Shifa

Dezenas de soldados israelenses, alguns deles encapuzados e atirando para o alto, ordenam a rendição dos moradores de Gaza que buscaram refúgio no hospital Al Shifa. A batalha ao redor do maior hospital de Gaza chegou aos corredores do complexo médico, relata uma jornalista colaborador da AFP. Utilizando alto-falantes, e em árabe, os soldados israelenses ordenam aos pacientes: 'Todos os homens com mais de 16 anos, mãos para cima e saiam dos prédios em direção ao pátio interno para a rendição'.

Após a ordem, centenas de jovens aparecem de diversas áreas do grande complexo, que fica na Cidade de Gaza, no norte da Faixa, onde se concentram os combates entre os tanques israelenses e os combatentes do movimento islamista Hamas, que governa o território palestino. Na batalha, o Hamas tem o apoio da Jihad Islâmica, outro movimento palestino. As duas organizações são consideradas 'terroristas' por Israel, Estados Unidos e U

