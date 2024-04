Sobe para 9 o número de mortes em terremoto em Taiwan, o mais forte em 25 anos na região; veja vídeos. Incêndio em boate que funcionava dentro de porão de prédio em Istambul deixa ao menos 29 mortos. As autoridades taiwanesas afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos. Também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias. Sete mortes aconteceram no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto.

Na manhã desta quarta-feira, as autoridades confirmaram outras duas mortes, segundo a BBC. O Corpo de Bombeiros informou que mais de 800 pessoas ficaram feridas, sem especificar a gravidade. Fenômeno deixou mais de 700 pessoas feridas e gerou alertas de tsunami na costa leste da Ásia. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a força do abalo. Num deles, gravado em Taipé, a água da piscina de uma cobertura de prédio cai edifício abaixo. Outras imagens mostram prédios tortos em cidades pelo país

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



JornalOGlobo / 🏆 3. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sobe para sete o número de mortos em acidente durante procissão em PernambucoSete pessoas - três homens e quatro mulheres entre 21 e 75 anos - morreram na tarde deste domingo de Páscoa, dia 31, após um micro-ônibus desgovernado atropelar fiéis em uma procissão que era realizada em Jaboatão dos Guararapes, cidade da região...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Alerta de chuvas: Paes decreta ponto facultativo na cidade do Rio nesta sexta e suspende aulas nas escolas municipaisO prefeito do Rio também orientou empresas privadas e escolas particulares a também suspenderem as atividades

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Caso Daniel Corrêa: começa o júri dos sete acusados pela morte do jogadorEdison Brittes, que confessou ter matado o jogador a facadas, há cinco anos, cobriu a cabeça quando chegou ao julgamento

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Kevin O Chris sobre levar funk para o Lollapalooza: “A favela pode vencer”O hitmaker carioca sobe ao palco do festival no próximo sábado, dia 23 de março

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Lakers x Kings: estatísticas e informações para apostar na NBABola sobe às 23h desta quarta-feira (13)

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Foragido e fora das redes, Allan dos Santos diz ter sido banido também no OnlyFansO blogueiro bolsonarista havia criado uma conta para, segundo ele, 'fazer jornalismo', mas a empreitada durou pouco

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »