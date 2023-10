Sobe para 34 o número de pessoas que pediram ajuda do Brasil para deixar Gaza

A Representação do Brasil na Palestina atualizou para 34 o número de pessoas que pediram ajuda do governo para deixar a Faixa de Gaza. São 24 brasileiros e 10 palestinos. O grupo segue dividido em duas cidades. Nove crianças, cinco mulheres e quatro homens estão em Khan Younes. Outras nove crianças, cinco mulheres e dois homens estão em Rafah. Todos aguardam autorização do governo egípcio para cruzar a fronteira e ir ao aeroporto do Cairo.

A Representação do Brasil conseguiu, no entanto, fazer contato com o um brasileiro que está em Rafah. O relato é de que o grupo está em segurança. Expansão das operações O Exército de Israel anunciou nesta sexta-feira (27) que está “expandindo as operações terrestres” na Faixa de Gaza. O anúncio ocorre no momento em que a CNN relatou que uma grande série de explosões atingiu a cidade de Gaza na noite de sexta-feira.

