Sobe para 24 o número de crianças baleadas no Rio em 2023

31/08 – Menino, 7 anos – Ferido por bala perdida ao ser atingido em disputa entre milicianos em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.12/08 – Eloah Passos, 5 anos – Morta por bala perdida dentro de casa durante ação policial no Morro do Dendê, na Ilha do Governador.12/07 – Dijalma de Azevedo, 11 anos – Morto por bala perdida durante ação policial em Maricá. O menino estava uniformizado e a caminho da escola quando foi atingido.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 30/10O décimo dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros subiram 10 vezes no pódio.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Carta ao leitor do DIA - 31 de outubro de 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 31/10O décimo-primeiro dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Carta ao leitor do DIA - 1 de novembro de 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Restaurantes veganos no Rio oferecem opções criativas no Dia Mundial do VeganismoPratos que não levam produto de origem animal são destaques da data comemorativa

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Rio ganha evento oficial para comemorar Dia Nacional do SambaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕