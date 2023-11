Sobe de 17 para 19 o número de militares presos em quartel de Barueri (SP)

O número de militares presos administrativamente em um quartel de Barueri suspeitos de falhas no episódio que terminou com o furto de 21 metralhadoras sobe de 17 para 19.

Eles podem ficar detidos de 1 a 20 dias e estão nesta condição por terem deixado de fiscalizar e conferir o armamento da Força no período em que o armamento foi levado.O Comando Militar do Sudeste pediu ainda a prisão preventiva de outros seis militares por suspeita de envolvimento direto no crime.Até o momento, 17 das 21 metralhadoras foram recuperadas.

