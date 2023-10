'Siii': filho de Cristiano Ronaldo marca pelo Al-Nassr e repete comemoração icônica do pai

Cristiano Ronaldo Jr. vai jogar nas categorias de base do time de seu pai — Foto: Reprodução/Instagram

Filho mais velho de Cristiano Ronaldo, Cristianinho Ronaldo Jr. parece estar seguindo cada vez mais de perto os passos do pais. Em vídeo, o jovem aparece marcando de pênalti com a camisa do Al-Nassr e reproduzindo uma das comemorações mais icônicas do pai.

No clube de Riad, o pai vive o melhor momento da carreira. São 43 gols em 45 jogos em 2023, que o levam à artilharia do mundo no ano. O craque também se aproxima do 900º gol oficial da carreira. Além de Cristianinho, Cristiano Ronaldo é pai dos gêmeos Eva e Mateo (6 anos), de Alana Martina (5 anos) e de Bella Esmeralda (1 ano).Israel critica ONU pela resolução por trégua no conflito: 'A maioria prefere apoiar terroristas nazistas'Pai e filha morrem e duas pessoas ficam feridas após serem baleadas em Maricá headtopics.com

Os disparos atingiram o homem, as duas filhas gêmeas e um motorista de aplicativo. As vítimas estão internadas no Hospital Municipal Ernesto Che GuevaraPreocupação com a arbitragem faz clube ficar atento a escala de profissionais na reta final. Internamente, dirigentes do futebol são cobrados por passividade e pouca articulação política

Investigador diz que acusado de matar Jeff Machado teve comportamento calculista: 'agia como se nada tivesse acontecendo' Julgamento de Bruno Rodrigues e Jeander Braga acontece nesta sexta-feira; eles foram denunciados pelo Ministério Público em julho, pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais headtopics.com

