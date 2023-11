Siemens Energy rebota en Bolsa tras afirmar ahora que no necesita un rescate

Tras varias semanas de especulaciones, alentadas por la propia empresa, Siemens Energy dice ahora que no necesitará un rescate. Así lo ha afirmado este lunes el presidente del consejo de supervisión, Joe Kaeser, después de que la dirección de la compañía no descartara la semana pasada una inyección del Estado alemán por sus múltiples problemas en su división de fabricación de aerogeneradores.

000 millones de euros para futuros proyectos, después de que la matriz —que controla casi la tercera parte del capital— deslizara que no está dispuesta a continuar desembolsando dinero. Pese a la buena marcha de Siemens, la división energética se está viendo arrastrada por los problemas de la española Gamesa, que ha integrado este mismo año en su balance y que le está provocando fuertes pérdidas.

Fluxo de estrangeiros para bolsa em outubro atinge menor nível para o mês desde 2019Especialistas consideram pouco provável uma retomada substancial de aportes Consulte Mais informação ⮕

Caixa libera parcela do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 9Caixa libera parcela do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 9 Consulte Mais informação ⮕

Bolsa Família de outubro é pago a beneficiários com NIS de final 9Valor mínimo do benefício é de R$ 600 Consulte Mais informação ⮕

Jim Van Os, psiquiatra: “Ser diferente de los demás es muy malo para la salud mental”El científico holandés pone en cuestión los cimientos de la psiquiatría moderna y alerta de que “el clima social y existencial en el que vive la gente joven hace algo con su mente que provoca que se sientan mal” Consulte Mais informação ⮕

General Motors, Ford y Stellantis pierden más de 20.000 millones de valor en Bolsa en la huelgaLos nuevos convenios elevan sus costes laborales y deterioran su rentabilidad Consulte Mais informação ⮕

Salário dos mais ricos cai e dos mais pobres sobe no pós-pandemia, mostra estudoGanho de quem está na base da pirâmide foi de 15,4% desde 2019. Já quem está no topo teve perda de 0,6%. Reajuste do mínimo acima da inflação e Bolsa Família estão entre as razões Consulte Mais informação ⮕