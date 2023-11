Shows internacionais confirmados para 2024 no Brasil

2023 ainda não acabou, mas muitos fãs já estão eufóricos e guardando dinheiro para os shows internacionais confirmados para o ano que vem. Parece que está longe, mas falta cerca de um mês para o ano acabar e muitos dos ingressos já estão a venda. Entre as atrações mais esperadas, estão dois dos maiores festivais do país: o Lollapalooza Brasil, que acontece anualmente no Autódromo de Interlagos em São Paulo, e o Rock in Rio, que acontece na capital fluminense a cada dois anos e começou em 1985.

Lollapalooza Brasil leva grandes nomes da música para o Autódromo de Interlagos em 2024 Quem ficou triste em 2023 com o cancelamento do Blink-182, pode preparar o coração: a banda de rock americana está confirmada para subir ao palco do festival no ano que vem. Esse será o primeiro do grupo no país e marca a volta de Tom Delonge, guitarrista e vocalista, à banda. Também foram anunciados os headliners Paramore, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e o show de reencontro do Titã





