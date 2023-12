Show surpresa de ex-Beatle no Clube do Choro emociona fãs em Brasília

Um dos privilegiados no show surpresa no Clube do Choro, eu vi meu ídolo tocar no mesmo palco em que já me apresentei tantas vezes como músico da cidade. Esta semana a história viva da música moderna desembarcou na capital federal para dar início a uma série de apresentações no Brasil. Sirsubiu ao palco da Arena BRB, em Brasília, às 20h45 desta quinta-feira, 30 e, ao som de “Can’t buy me love” emocionou de jovens a idosos.

A apresentação já constava na agenda oficial do cantor, que ainda passará por Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. No entanto foi na última segunda-feira, 27, que o ex-Beatle surpreendeu a todos ao anunciar um show inusitado no Clube do Choro de Brasília. O local, que tem capacidade máxima para 420 pessoas, recebeu, no dia seguintepouco, mais de 200 sortudos que foram contemplados com quase 2h30 de um show com direito a banda completa. E eu era um deles





