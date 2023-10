Shopee e Magazine Luiza são notificadas pelo governo por fake news em anúncios exibidos nos sites

— Foto: Reprodução, Nutrafóton e Farmácia Viva por "indícios de propagação de informações falsas" na comercialização de dióxido de cloro, por meio de anúncios.

Nos sites das companhias há anúncios que propagam o dióxido de cloro– que tem uso autorizado como saneante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – como via de cura a uma "ampla gama de condições médicas", dentre elas, autismo. As propagandas também apontavam que o produto serviria como “inibidor” ou “desativador” de vacinas.

De acordo com nota técnica da Senacon, os conteúdos referentes ao dióxido de cloro foram impulsionados pelas empresas, com anúncios veiculados. A ação emitida pela secretaria exige que as companhias removam conteúdos ou produtos que promovam o dióxido de cloro com alegações não comprovadas de saúde. headtopics.com

A determinação foi publicada no Diário Oficial da União nesta semana e também determinou a instauração de um processo administrativo sancionador, diante das evidências de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Shopee, Magazine Luiza, Nutrafóton e Farmácia Viva terão que apresentar um relatório de transparência sobre as medidas adotadas cumprir a decisão da Senacon. Caso descumpram a medida, as plataformas deverão pagar multa diária de R$ 100 mil. headtopics.com

"A secretaria encaminhará ofícios ao Ministério Público Federal e à Advocacia-Geral da União pela possível prática de delitos nas condutas dos anunciantes dos conteúdos fraudulentos" destacou a Senacon.A Magazine Luiza informou que não irá se manifestar sobre o assunto. Shopee, Nutrafóton e Farmácia Viva não retornaram às demandas da reportagem.

