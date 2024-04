Shannen Doherty vende pertences para facilitar a vida de sua mãe após sua morte

Shannen Doherty, a eterna Brenda de "Barrados no Baile", está vendendo seus pertences para facilitar a vida de sua mãe quando ela morrer. A atriz de 52 anos está enfrentando um câncer em estágio 4 e decidiu se desfazer de seus móveis e itens pessoais porque está determinada a tornar o processo de luto "mais fácil" para a sua mãe, Rosa. "Minha prioridade no momento é minha mãe.

Eu sei que vai ser difícil para ela se eu falecer antes dela”, explicou Shannen durante um episódio de seu podcast "Let’s Be Clear". " muito doloroso para ela, eu quero que outras coisas sejam bem mais fáceis. Eu não quero que ela tenha um monte de pendências para lidar. Eu não quero que ela fique com quatro depósitos cheios de móveis", continuou. A estrela admitiu que teve dificuldade em se desfazer de sua casa no Tennessee porque planejava reformar a propriedade e transformá-la em um santuário para cavalos, e sentiu que estava "desistindo" de seu sonho. "Estava empacotando as coisas e comecei a chorar.

A atriz Shannen Doherty, mundialmente reconhecida por seu papel como Brenda na aclamada série "Barrados no Baile", está vendendo seus pertences pessoais, incluindo móveis e itens de valor sentimental, para facilitar o processo de luto de sua mãe. Shannen enfrenta um câncer em estágio 4 e expressou esse desejo de aliviar o fardo que sua mãe enfrentaria após sua partida.

Shannen Doherty revela que se está preparando para morir: “Solo quiero hacérselo fácil a mi madre”La actriz de ‘Sensación de Vivir’ y ‘Embrujadas’, que tiene cáncer metastásico, ha explicado en su ‘podcast’ ‘Let’s Be Clear’ que está regalando y vendiendo sus posesiones en un esfuerzo por facilitarle el proceso a su madre, Rosa Doherty

