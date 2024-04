Sevilla apresenta queixa oficial após incidentes de racismo

O Sevilla condenou os abusos, e LALIGA apresentou agora uma queixa oficial à Comissão Anti-Violência e ao Comitê de Competição da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) relativamente aos dois incidentes no Coliseu Alfonso Pérez. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.

O jogo foi temporariamente interrompido aos 68 minutos com um aviso emitido no alto-falante do estádio - conforme estipulado pelo protocolo antirracismo de LALIGA - depois que insultos racistas foram ouvidos sendo gritados por uma parte dos torcedores, de acordo com o relatório do árbitro na súmula. O técnico do Sevilla, Quique Sánchez Flores, disse em entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 que foi chamado de"cigano" por um grupo de torcedores durante o encontro.em partida da 3ª divisão, contra o Sestao River. O time visitante se recusou a continuar o jogo após o cartão vermelh

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Mundo ESPN / 🏆 31. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara destaca 'autonomia' de embaixador e afasta convocaçãoLucas Redecker falou ao SBT News sobre possibilidade do parlamento cobrar explicações do representante da Hungria no Brasil após revelação da estadia de Bolsonaro em embaixada

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Prisão de Chiquinho Brazão deve ser avaliada por comissão da Câmara nesta terça-feiraDarci de Matos (PSD-SC) será o relator do caso envolvendo deputado preso por suspeita de ser um dos mandantes do crime contra Marielle Franco

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Comissão do Senado debate projeto que tira o sono de delegados da PFProposta na Comissão de Segurança Pública condiciona a autorização de medidas cautelares pedidas pela Polícia Federal ao aval do Ministério Público

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Comissão de Milito no Atlético-MG terá psicólogo e mais três profissionais; veja nomesTreinador argentino deve estrear no comando do Galo contra o Cruzeiro no próximo sábado (30)

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Comissão de Ética não vê fraude em quarentena do ex-comandante da MarinhaInvestigação havia sido reaberta diante de denúncia de que Almir Garnier estaria recebendo benefício previsto em lei, sem ter direito

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Comissão de Ética pune Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa, por casos de assédio no bancoGuimarães recebeu a pena de censura durante a reunião da Comissão realizada nesta quinta-feira

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »