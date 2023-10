De um tempero adicional para batatas fritas na lanchonete local a um toque de acidez em pratos com estrela Michelin, o vinagre balsâmico é hoje um dos condimentos mais reconhecidos na culinária global. No entanto, muitos nunca provaram o verdadeiro “ouro negro” de Modena, na Itália.

Em 1860, Francesco Agazzotti, um nobre modenês aficionado pelo produto, escreveu um relato detalhado da produção do vinagre balsâmico tradicional em Modena em uma carta ao amigo Pio Fabriani. O documento é a base do método hoje utilizado para a produção do produto com Denominação de Origem Protegida (DOP), selo emblemático da gastronomia artesanal italiana.

O vinagre balsâmico tradicional é tão caro que é servido em pequenas quantidades. Uma garrafa de apenas 100 ml pode custar a partir de 125 euros (R$ 653). A produção da região é limitada a apenas cerca de 8 mil litros anuais. No entanto, é difícil compreender a tradição de longa data e a complexidade gastronômica do produto. headtopics.com

A transformação ocorre ao longo das quatro estações, o que faz do cuidado dos barris balsâmicos uma tarefa contínua. Os fabricantes usam sinais sensoriais como olfato e sabor para estimular lentamente cepas de acetobactérias que podem sobreviver às altas concentrações de açúcar nos barris e às altas variações de temperatura típicas dos sótãos.

A evaporação catalisa uma metamorfose sublime, à medida que os açúcares vão lentamente tornando o balsâmico mais espesso. O processo é repetido a cada primavera durante pelo menos 12 anos antes que o líquido envelhecido do menor barril seja testado e provado por um painel de especialistas. Somente o vinagre balsâmico tradicional dos barris menores pode ser engarrafado. headtopics.com

