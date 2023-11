Setenta pessoas foram presas depois de multidão invadir aeroporto na Rússia

Cerca de 70 pessoas foram presas depois que uma multidão invadiu um aeroporto na Rússia para intimidar passageiros que chegavam de voos com origem em Israel.Imagens divulgadas em redes sociais mostram dezenas de manifestantes correndo pelo terminal carregando bandeiras palestinas e forçando entrada em áreas restritas.

O aeródromo está localizado na região do Daguestão, perto da fronteira com a Geórgia e o Azerbaijão, um local de maioria islâmica.A imprensa russa diz que os manifestantes ficaram parando motoristas do lado de fora do aeroporto mandando que eles mostrassem os passaportes.De acordo com as informações locais, 20 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave; o aeroporto vai ficar fechado até essa terça-feira (31).

