Setembro e outubro são os meses mais quentes da história

Neste ano. Setembro e outubro foram os mais quentes da história, desde o início das medições. O Acordo de Paris, firmado por mais de 190 nações, em 2015, com a meta de limitar o aquecimento global até o fim do século a 1,5 grau, torna-se cada vez mais uma quimera. Estudo recente da Organização Meteorológica Mundial indica ­probabilidade de 66% de esse limite ser ultrapassado nos próximos cinco anos.

Neste contexto, a partir de 30 de novembro será realizada a 28ª Conferência das Partes, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O caminho da redução global de emissão de poluentes rumo a uma economia de baixo carbono passa pelo Brasil, o que abre oportunidades para o País adicionar valor agregado à indústria verde. Aé um dos eixos principais do Ministério de Minas e Energia no âmbito do Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Estão previstos 540,3 bilhões de reais em investimentos. Enquanto o Brasil tem mais de 48% de fontes renováveis em sua matriz energética, a média mundial não passa de 14

