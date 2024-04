Sete funcionários de ONG morrem em bombardeio israelense em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu nesta terça-feira (2) que sete funcionários da ONG World Central Kitchen, do chef espanhol José Andrés, morreram em um bombardeio israelense “não intencional” em Gaza. “Infelizmente, ontem (segunda-feira), aconteceu um incidente trágico. Nossas forças atingiram de forma não intencional inocentes na Faixa de Gaza”, declarou no hospital em que passou por uma cirurgia de hérnia no domingo.

“Isto acontece em uma guerra (…) estamos em contato com os governos e faremos todo o possível para que não volte a acontecer”, acrescentou Netanyahu. As sete vítimas trabalhavam para a ONG World Central Kitchen, com sede nos Estados Unidos, que entrega ajuda alimentar à Faixa, utilizando um corredor marítimo entre o Chipre e Gaza. A organização anunciou depois do ataque que interrompeu suas operações no território palestino, que enfrenta uma guerra devastadora há quase seis mese

